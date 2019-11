Séisme : la détresse des habitants du Teil

Les habitants du Teil sont désemparés. Le séisme a causé d'importants dégâts dans leur commune. Mais certains ont du mal à quitter leur maison. Pour venir en aide aux sinistrés, une assurance a ouvert en urgence une agence mobile et la mairie va organiser les premiers relogements dans l'après-midi du 13 novembre 2019. De son côté, le ministre de l'Intérieur a promis d'accélérer la procédure pour faire reconnaître au plus vite l'état de catastrophe naturelle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.