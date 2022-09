Seize départs de feu en Charente, la piste d'un pyromane ?

Quelques heures seulement après l'incendie, un éleveur de brebis est encore très choqué. Les flammes ont frôlé l'habitation familiale et ont ravagé plusieurs dizaines de milliers de champs et de forêts. "C'est très impressionnant. En une demi-heure, ça a fait un kilomètre. C'est extrêmement rapide", a affirmé Henri Touzeau. Des images amateurs témoignent de la violence du feu. Un incendie favorisé par la sécheresse. Sans doute l'œuvre d'un pyromane avec seize départs de feu simultanés selon les premières constatations. Le constat est amer pour le maire de Courgeac, la commune la plus touchée. Il nous emmène sur une petite départementale, là où les premiers départs de feu se sont déclarés. Une situation d'autant plus inquiétante que les faits se répètent depuis le début de l'été. Les habitants sont aux aguets et s'interrogent : "On ne va pas suspecter son voisin le plus proche alors que c'est quelqu'un qui est peut-être très loin". TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre