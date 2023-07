Séjour tout compris : est-ce vraiment une bonne affaire ?

Boissons sans alcool, vin et bière à volonté toute la journée... tous les repas sont compris, même le petit-déjeuner en buffet à volonté. Si tout n’était pas inclus sur six jours pour cette famille de quatre, la facture se serait vite envolée. Pour le déjeuner, le pack propose un pique-nique à préparer soi-même. Bérengère Bruet a fait le comparatif. La famille a payé 1 050 euros pour six, tout compris. Sans cette formule, leurs vacances auraient coûté plus cher. Piscine, aquagym, tennis, mini-golf... toutes les activités sur place sont incluses. Le tout compris est-il vraiment une bonne affaire ? Pas pour une famille qui a choisi une résidence sans ses services. Faire leurs courses eux-mêmes leur revient moins cher. Pour eux, le tout inclus, c’est payer dès le départ des activités qui ne les intéressent pas forcément. Ils préfèrent choisir et garder une enveloppe de 200 euros pour le loisir. Pour savoir si les séjours tout compris sont un bon plan, il faut d’abord vérifier s’ils correspondent bien aux besoins de la famille. TF1 | Reportage A. Ehrel, J. V. Molinier