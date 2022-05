Sel de l’Île de Ré : la récolte est précoce

Les marais salants de l'Île de Ré composent un paysage surprenant. En quelques jours, ils ont pris leur visage de début d'été : "On est sur les premiers sels d'une saison exceptionnellement en avance. On est plutôt contents". Certains ont commencé à récolter leur sel en début du mois de mai, tandis que d'autres commencent tout juste à obtenir du gros sel. "C'est ce qui fait la richesse de l’Île de Ré depuis un petit millier d'années", raconte Louis Merlin, saunier. Sur l'île, une centaine de producteurs travaillent de manière traditionnelle pour sortir un sel riche en qualité nutritionnelle: "Dans un sel traditionnel récolté à la main, on a des arêtes très prononcées, on a des angles droits". D'année en année, la population de sauniers augmente et une saison précoce a toutes les chances de les aider. "Dans ce métier, c'est la météo qui décide. Quand il fait beau, ça sèche et ça va être une belle saison", explique Laurent Miccoli, saunier. Un début de récolte prometteur pour les sauniers si la pluie ne vient pas contrarier la saison. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau