Sel : l'île de Ré contre l'Europe !

Sous la bâche, son trésor, c'est le fruit d'une année de travail. Un produit de qualité ramassé à la sueur de leur front et au rythme des saisons. Nous avions suivi la récolte de quelques producteurs l'été dernier, et le travail n'est pas terminé. Autrement dit, là-bas, il est impossible de tricher. Michèle Jean-Bart n'utilise que ses mains, ses outils et la nature. Pourtant, l'Europe étudie aujourd'hui un label bio sans distinction entre son travail et les pratiques industrielles et minières. Dans la coopérative, Loïc Picart possède le marais voisin et lui aussi est en colère. À une centaine de kilomètres de là, le long de la Seudre, Christophe conditionne et vend son propre sel là. Il ne peut envisager son produit sur les mêmes étals que les sels industriels. "On trouvait ça intéressant parce que c'est naturel, parce que c'est local", explique un consommateur. Malgré le soutien du département et du pays, les 600 sauniers de la façade atlantique s'inquiètent de voir à terme leur savoir-faire ancestral disparaître. TF1 | Reportage S. Petit, N. Forestier