Selles-Saint-Denis bénéficie pour la deuxième fois de SOS Villages

Semaine après semaine, des dizaines de commerces dans l'Hexagone sont sauvés grâce à SOS Villages. Sur son site Internet, on compte aujourd'hui 8 914 annonces de toutes sortes d'activités à reprendre à la campagne. Le village de Selles-Saint-Denis, par exemple, est adepte de cette opération. Après la boucherie sauvée il y a huit ans, c'est au tour de l'épicerie de trouver des repreneurs. Coralie Delobel et son mari ont quitté le Nord pour ce commerce et ils ont déjà leurs habitués. Désemparés depuis la fermeture de ce magasin, certains clients fidèles sont heureux de cette reprise. Coralie propose des produits des alentours, mais aussi des spécialités de la région. Pour attirer les clients, elle multiplie les services en offrant désormais un dépôt de linges pour le pressing. L'épicière est ravie de ses relations avec les habitants. À Selles-Saint-Denis, le tabac a rouvert ses portes en octobre dernier. Pour 1 350 habitants, la commune compte désormais plus d'une dizaine de commerces. Autant d'installations qui font revivre la place du village. D'ailleurs, Selles-Saint-Denis ne compte pas s'arrêter là. La commune cherche toujours un médecin prêt à s'installer dans son cabinet médical.