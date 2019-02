La semaine de l'apprentissage : focus sur le savoir-faire à la française

Les jeunes apprentis auront encore jusqu'au soir du 8 février 2019 afin de promouvoir leur passion pour le métier de l'artisanat. Dans tout le pays, 112 centres ont ouvert leurs portes pour satisfaire les curieux. Les jeunes se forment dans des centres spécialisés où ils y passent une semaine à l'école et trois semaines en entreprise. Ces cursus, mal vus il y a encore quelques années, sont devenus une fierté et une valeur ajoutée tant pour les professeurs que pour les étudiants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.