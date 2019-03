Semaine de la presse à l'école : les élèves de Breil-sur-Roya apprennent le métier de journaliste

Dans les Alpes-Maritimes, l'école de Breil-sur-Roya a honoré la 30ème édition de la Semaine de la presse. Laurent Moro, un enseignant, a choisi d'apprendre aux élèves de bien lire les journaux et d'écrire des articles. Du CP au CM2, chaque classe a participé à cette initiation au journalisme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.