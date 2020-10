Semaine du goût : la dégustation d'une soupe de poisson dans le Var

A Hyères (Var), les petites tables de la commune ont la chance de profiter d'un garde-manger grandeur nature. Elles piochent en Méditerranée l'essentielle de leur spécialité, la soupe de poisson. Astrid Cavallier, restauratrice chez "Le pique bouffique", cuisine tous les jours des poissons, des coquillages et des crustacés. Elle nous confie apporter beaucoup de saveurs à ses préparations en faisant comme sa mère à l'époque. Puisque le restaurant d'Astrid Cavallier se situe à deux pas du port, la cheffe collabore directement avec les pêcheurs. Ce sont d'ailleurs les fruits de la pêche du jour qui orientent ses inspirations et qui dictent son menu. Pour la restauratrice, c'est un plaisir de choisir le bon poisson et de le cuisiner selon les goûts du client. Elle estime que la pêche locale est idéale pour faire une bonne soupe. Pour préparer ce plat, elle nous fait découvrir sa recette à base de tomates, d'ail, d'oignons et de bon poisson.