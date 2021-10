Semaine du goût : la recette de la choucroute alsacienne

La choucroute est un plat de caractère dont les racines se trouvent peut-être dans un village, celui de Krautergersheim, la ville du chou. Ici, on a des champs entièrement dédiés à la culture de ce légume emblématique. La récolte se fait en tracteur et demande de la précision dans la coupe. Le ramassage, quant à lui, s'étire sur plusieurs mois. Florent Adès a relancé des variétés anciennes et locales, spécialement destinées à la choucroute, des légumes aux proportions souvent impressionnantes. Dans la famille Adès, on est choucroutier depuis 1936. Un savoir-faire transmis de père en fils depuis quatre générations. Au fil des années, la production s'est mécanisée, mais l'exigence de qualité reste la même. Première étape indispensable : l'étrognage du chou. Il est ensuite découpé en fines lamelles d'une vingtaine de centimètres. Puis, la choucroute est salée et acheminée dans ces cuves pour entamer sa fermentation plus ou moins longue en fonction de la température extérieure. Découvrez comment est dressé le plat et quelles en sont les garnitures.