Semaine du goût : la recette de la souris d'agneau au miel du Grand Hôtel Bain

Au cœur du parc naturel du Verdon, entre vallée et relief rocheux, le Grand Hôtel Bain attire les gourmands du Var. Posé sur la rue principale depuis près de 300 ans, il a vu défiler dix générations de cuisiniers, tous issus de la même famille. Au fil des siècles, pour faire tourner leur restaurant, la famille Bain s'est tout naturellement approvisionnée en produits du pays, notamment en miel de garrigue. Son chef nous livre la recette de sa souris d'agneau au miel et au romarin.