Semaine du goût : la recette varoise du suprême de pintade au chèvre

Le chef Frédéric possède une cuisine de poche à Toulon où il fait tout lui-même. Prenant soin de ce qu'il va servir à ses clients, il sillonne la Provence pour aller chercher ses ingrédients auprès d'agriculteurs passionnés. Cela va lui permettre de privilégier le circuit court, mais également d'avoir des produits frais et de saison. C'est ainsi qu'il s'est approvisionné pour pouvoir préparer sa recette préférée : un suprême de pintade au chèvre accompagné d'un tian de légumes provençal.