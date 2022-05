Semaine du pain : cette boulangerie-musée est un lieu unique

Aucun doute, vous êtes bien dans la patrie du kouglof. Ici, les senteurs de pains chauds réveillent instantanément vos papilles. Dans le centre historique de Sélestat, la Maison du pain est à la fois une boulangerie, un musée et un atelier pratique. Au premier étage, nous retrouvons Isabelle, Aurélie et leurs enfants, pour un atelier bretzel, une autre spécialité régionale. Pièce par pièce, la collection s'enrichit. Madeline est déjà passionnée. "J'aime bien faire des gâteaux. Plus tard, j'aimerais devenir pâtissière", nous affirme-t-elle. Dans les étages supérieurs, toute l'histoire de la boulangerie vous est contée. La reconstitution d'une boulangerie du siècle dernier permet de mesurer le temps parcouru. Ici, les tartes sont géantes. Les moules, notamment à kouglof, tiennent une bonne place, mais il y en a d'autres beaucoup moins connues. La visite se poursuit, et au rez-de-chaussée, les boulangers enfournent déjà les bretzels tous justes façonnés par nos apprentis d'un jour. Après vingt minutes de cuisson, vient le moment de la dégustation. Pour ces passionnés qui ne comptent pas leurs heures, la récompense est dans la satisfaction des gourmands et dans la transmission du savoir-faire. TF1 | Reportage J. Rieg Boivin, L. Claudepierre