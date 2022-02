Semaine du sport au féminin : le succès du patinage

De ce côté du patinoire, c’est déjà du sérieux, pour ces jeunes patineuses des graines de championnes à Annecy (Haute-Savoie). Elles ont entre sept et neuf ans et suivent attentivement les consignes de leurs entraîneurs.De l’autre côté, c’est un peu plus dissipé, mais elles sont encore en phase d’initiation. Elles devront attendre deux ou trois ans pour espérer rejoindre le groupe des grands. Ces futures championnes ont de grandes ambitions. Elles partagent toutes le même rêve. Et ce rêve, c’est d’ « aller aux Jeux olympiques d’hiver », à ce qu’elles affirment. Donc le rythme est déjà très intense, avec plusieurs entraînements par semaine. C’est beaucoup, mais les parents jouent le jeu. Ce papa a même fait déménager toute la famille d’Espagne en septembre pour accompagner sa petite fille. En cette semaine du sport féminin, pas un seul garçon, ce matin-là, dans cette tranche d’âge. Elles auront pourtant besoin des garçons un jour, si elles choisissent de patiner en couple, comme les nouveaux champions olympiques français Gabriella Papadakis et Guillame Cizeron. TF1 | Reportage D. Piereschi, D. Pires