Semaine pour l’emploi : CV papier ou vidéo, comment le rendre plus attrayant ?

Savoir rédiger un CV est un aspect important lorsqu'on cherche du travail. Il doit être court, percutant et sans faute d'orthographe. A Toulouse (Haute-Garonne), l'association "EGEE" composée de salariés retraités accompagne des demandeurs d'emploi. L'une des étapes indispensables est la rédaction du CV. Pour attirer grâce au CV, Claire Valette conseille d'insérer sa photo, un bandeau et quelques couleurs. Toutefois, être trop original peut parfois perturber le regard. Le plus important est de mettre en avant ses compétences en lien avec le poste sans pour autant enjoliver son CV. Karine Libeski, attachée clientèle, fait partie des personnes qui ont bénéficié d'un accompagnement. Elle a choisi le format vidéo pour son CV. Cela lui permet de montrer sa motivation et sa manière d'être, mais il demande quelques jours de préparation. Ce CV lui a néanmoins permis de décrocher un poste auprès de la banque.