Semaine pour l’emploi : de nombreux emplois à pourvoir dans les Ehpad

Dans un Ehpad à Talence (Gironde), la directrice recrute du personnel en CDI. Deux postes sont à pourvoir dans cet établissement et une vingtaine en tout sur les cinq maisons de retraite du groupe Korian dans l'agglomération bordelaise. Ceux-ci sont à pourvoir immédiatement. Les métiers du soin (infirmiers et aides-soignants) et ceux liés à la restauration (serveurs et cuisiniers) sont régulièrement en tension dans les Ehpad. En cette période de pandémie, le rôle des soignants est essentiel. Plus que jamais, les résidents ainsi que leurs familles ont besoin d'eux. Au niveau national, le groupe Korian recrute 1 200 personnes en CDI et des CDD sont également à pourvoir. La conjoncture sanitaire a en effet mis sous tension les soignants et les professionnels ces derniers mois. Il faut alors les remplacer. Quant au montant des salaires, il varie en fonction des postes et de l'expérience. Le groupe propose également 500 postes d'apprentis aides-soignants.