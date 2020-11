Semaine pour l'emploi : elles se sont reconverties avec succès dans la plomberie

Une entreprise sur trois est créé par un demandeur d'emploi. Si l'essentiel est d'avoir la bonne idée, c'est souvent l'envie de changer de vie qui motive. C'est notamment ce qui est arrivé à Aude Michaud et Mona Lalanne qui étaient respectivement dans la santé et la mode. Elles se sont formées à la plomberie et ont lancé leur petite entreprise. Réparer une fuite ou installer un chauffe-eau, c'est désormais leur quotidien. Il y a encore cinq ans, Aude était psychologue. Aujourd'hui, elle dépanne les gens autrement. Financée par Pôle emploi, elle a obtenu son CAP plomberie en neuf mois. Mona, a également suivi la même formation. À 30 ans, l'ancienne directrice marketing a quitté l'univers de la mode pour celui de la plomberie. Un moyen pour elle de s'épanouir dans le métier qu'elle exerce. Et elle gagne aussi bien sa vie qu'avant avec 2 500 euros nets par mois. Aujourd'hui, elle cherche même à embaucher un quatrième plombier. Sachant que le secteur recrute, même les débutants sont acceptés dans les centres de formation. Un nouveau métier avec de nombreux débouchés. Tous les anciens élèves ont trouvé du travail dès la fin de leur formation.