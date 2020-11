Semaine pour l’emploi : la Lozère, un département qui recrute

Malgré le contexte économique et sanitaire, de nombreux secteurs continuent d'embaucher, et ce, dans toutes les régions. La Lozère en fait partie. Un département qui affiche un taux de chômage de moins de 5% et qui se met en quatre pour attirer les candidats ainsi que leur famille. Dans cette optique, un dispositif a été mis en place en collaboration avec Pôle emploi : "Lozère nouvelle vie". "Que les nouveaux arrivés s'intègrent et restent", tel est l'objectif du réseau. Alors la conseillère qui prend en charge le recrutement ne s'occupe pas seulement de cet aspect. Trouver un emploi pour le conjoint ou un club de sport pour les enfants, on accompagne sur tous les points. Et la campagne de séduction s'élargit pour répondre aux besoins des candidats. Mécaniciens agricoles, comptables ou encore aides-soignants, partout en Lozère, on embauche !