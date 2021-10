"Semaine pour l'emploi" : la réussite des écoles de production

À première vue, c'est une usine comme les autres, avec des fraiseuses, des bleus de travail et carnets de commandes à honorer. Nous sommes dans une école privée fondée en 1950. Les élèves ont entre quatorze et dix-huit ans, déjà des pros de la mécanique comme Bastien Vermare-Auté. "Ça m'a fait un déclic", confie-t-il. À la différence d'un lycée professionnel, les élèves apprennent un métier dans les conditions réelles. Leur production est vendue à des entreprises comme n'importe quelle sous-traitance. "C'est motivant, car c'est un vrai travail. On livre quelqu'un. Ça apporte de l'argent à l'entreprise" ; "Ce qui est bien, c'est qu'il paye notre scolarité". Une scolarité gratuite pour quatre ans d'études et un taux d'insertion professionnelle de 100%. "On a énormément de demandes d'entreprise partenaires qui recherchent continuellement. Aujourd'hui, on a à peu près deux offres d'emploi par semaine en CDI dans le métier d'usinage", confie le directeur de l'école, Thomas Pacheco.