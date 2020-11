Semaine pour l'emploi : quatre postes à pourvoir dans les Yvelines, dont deux pour des apprentis

Avis aux employeurs : si vous embauchez des jeunes, vous aurez des aides de la part de l'Etat. C'est l'un des axes forts du plan de relance de l'exécutif. Il s'agit notamment de 4 000 euros de baisse de charges sociales par an. Si vous choisissez de former un apprenti, c'est encore mieux. Vous toucherez une prime de 5 000 euros pour les moins de 18 ans et 8 000 euros pour un apprenti majeur. Comme l'apprentissage est la clé pour trouver un poste en CDI, une entreprise dans les Yvelines ne jure que par la formation et la promotion interne. Un choix qui s'explique, entre autres, par la méconnaissance des métiers dans l'industrie. Aussi, sur 400 salariés, près d'une quarantaine sont des apprentis. L'entreprise dispose actuellement de quatre postes à pourvoir, dont deux pour des apprentis.