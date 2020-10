Semaine pour l’emploi : un bus sillonne le pays pour susciter des vocations

Le bus de Pôle emploi sillonne la Bretagne depuis quelques jours, du côté de Carhaix-Plouguer (Finistère). Le temps d'une journée, dans ce bus équipé d'un simulateur, les demandeurs d'emploi sont invités à tenter l'expérience du métier de chauffeur pour le transport de voyageurs. Avec ce système, "vous voyez tout de suite si vous vous sentez bien et à l'aise, et si le fait de conduire un grand gabarit vous plaît", précise Roger Ribeiro, formateur. C'est notamment le cas d'Isabelle, en quête d'emploi, qui a même pris le temps d'échanger avec des conductrices de cars scolaires. En effet, le secteur du transport en commun recrute et souhaite même féminiser sa flotte de conducteur. Tous les moyens sont bons pour attirer les candidats. Simulation dans un bus, escape game dans un autre, une journée de découverte en partenariat avec Pôle emploi. L'organisme propose des activités ludiques pour étudier le profil des visiteurs car le savoir-être est aussi important que les compétences.