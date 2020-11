Semaine pour l'emploi : une société de maintenance de machines à coudre cherche un technicien

Malgré un taux de chômage élevé dans notre pays, une entreprise sur deux déclare avoir des difficultés de recrutement. Une situation plutôt normale étant donné que pour certains métiers, les écoles de formation ont fermé. De ce fait, les entreprises se retrouvent avec des postes vacants pendant des années. C'est le cas d'une société spécialisée dans la maintenance de machine à coudre industrielle à Roanne (Loire). Cela fait trois ans qu'elle cherche un technicien spécialisé dans la maintenance. L'entreprise Frobert a été fondée en 1882. Cette institution à Roanne est spécialisée dans la vente, la réparation et la transformation de machine à coudre. Elle souhaite recruter au moins deux techniciens de maintenance depuis plusieurs années. L'entreprise est en quête de profil qui a des notions de mécanique ou d'électromécanique. Elle se dit prête à former les candidats pour qu'ils puissent devenir des techniciens performants. Il est à noter que plus aucune école n'existe pour ce métier si particulier.