Semaine sainte : les chants religieux résonnent en Corse

Lors de la Semaine sainte, les chants religieux accompagnent les offices. Dans une église franciscaine, en Corse, les répétitions du Chœur d'Hommes de Sartène ont repris pour le plus grand plaisir des chanteurs. "Ça fait beaucoup de bien, c'est une passion tout simplement", confie le ténor du groupe. Ici, le chant parle du Catenacciu qui, depuis deux ans, ne peut plus se tenir dans les rues de la vieille ville. "La religion des Corses n'est pas du domaine du concept, mais du domaine du vécu. Il est important de le savoir", explique Jean-Paul Poletti, chanteur du groupe. Pour graver musicalement la passion du Christ, ce dernier a créé des compositions vocales grâce aux 2 200 partitions datant, pour certaines, du XIe siècle. A Ciamannacce, le marathon de la foi a également été lancé. La ferveur des chants est la même qu'à Sartène. Ici, on aime conserver le chant liturgique traditionnel et le transmettre. Jusqu'à Pâques, les offices vont s'enchaîner deux à trois fois par jour.