Semaine sainte : les fidèles s'accommodent au confinement

Cette année, toutes les religions s'adaptent au confinement pour la Semaine sainte. À Nanterre, l'église Sainte-Marie-des-Fontenelles est vide, mais le diocèse a tout prévu. Les deux caméras installées au fonds de l'église permettent de filmer et de retransmettre en direct la messe. Par ailleurs, Pessah ou la Pâque juive se fête en petite communauté pour chaque famille. Avec une prière avant le repas et des mets qui ont chacun une signification, la tradition est respectée.