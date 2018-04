Le Sénat dénonce le passage à 80km à l'heure sur toutes les routes

Le rapport des enquêtes menées par les Sénateurs sur la limitation de vitesse à 80km à l'heure vient de sortir. Ils y préconisent de n'appliquer cette mesure que sur les routes à risque, de laisser les départements choisir en fonction des réalités de chaque territoire et de ne le rendre effectif qu'au 1er janvier 2019. Par ailleurs, l'Observatoire de la sécurité routière a affirmé que les accidents n'ont pas diminué pour autant malgré la réduction de la vitesse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.