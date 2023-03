Séniors au travail : un atout pour les entreprises ?

À le voir s'activer dans tous le sens pendant le service, difficile de deviner l'âge de Xavier. Après une carrière dans le tourisme et interrompu par le Covid, Xavier a retrouvé un emploi il y a deux ans. C'est surtout l'ambiance qui lui a plu dans l'établissement. En cuisine, Frédéric a 57 ans et les coups de feu ne lui font pas peur. Dans un secteur où il est particulièrement difficile de recruter, la fiabilité et l’expérience de ces seniors a convaincu leurs employeurs. Jany, lui, est déjà à la retraite. Mais à 67 ans, il continue de travailler une vingtaine d'heures par semaine dans cette entreprise de menuiserie. Un équilibre de vie essentiel pour lui. Il veut toujours avoir une vie de jeunesse. Avec l'aide de la région, son patron va même s'investir dans une machine pour lui faciliter le travail. Mais au niveau national, embaucher des seniors n'est pas le premier réflexe des entreprises. Au-delà de 55 ans, seule 59% des Français ont encore un emploi. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier