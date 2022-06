Seniors au volant : ils testent leurs réflexes

Béatrice a son permis depuis 50 ans. Aujourd’hui, c'est retour en autoécole. Cette élève d'un jour veut tester ses réflexes un peu émoussés par le temps. Ici, il n'y a pas de grosses voitures, mais des simulateurs de conduite. Près de 200 seniors sont rassemblés pour une journée de sensibilisation à la conduite. "Il faut avouer qu'on a des moments d'absence. Je pense que ça donne à réfléchir à tout ce qu'on fait quand on est au volant", confie l'un deux. Alors, pour retrouver les bons réflexes, des formateurs sont là pour conseiller. Cette journée compte aussi un volet médical avec un rappel des dangers de certains médicaments pour conduire et la présence d'opticien. "Faire tous ces petits contrôles, ça permet de me rassurer aussi", lance une dame. Dans les Côtes-d'Armor, 43% des seniors sont impliqués dans les accidents de la route. Les gendarmes ont donc décidé de réagir en organisant cette journée. Forte de son succès, l'opération devrait être renouvelée tous les six mois dans le département et peut être donner des idées à d'autres gendarmeries du pays. TF1 | Reportage T. Lagoutte, A. Janssens