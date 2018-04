Les séniors sont de plus en plus connectés !

Les séniors commencent à se mettre sur les réseaux sociaux. Jocelyne Belaud, à 75 ans, est ainsi une mamie connectée. Elle passe des heures sur Facebook pour communiquer avec ses petits-enfants dans toute la France. Elle n'est pas un cas isolé puisque 43% des plus de 65 ans sont inscrits sur un réseau social. Pour les aider, des associations les initient à ce nouveau média. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.