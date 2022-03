Seniors : les solutions pour rester à domicile

Voici un appartement témoin de 80 mètres carrés qui rassemble toutes les innovations destinées à faciliter la vie quotidienne. Karine Le Gac est ergothérapeute et elle dispense des conseils d'aménagement et présente une foule d'objets ainsi que d'astuces. Parmi les innovations, un chariot pour les courses qui peut aussi servir de siège. Dans la cuisine, des choses toutes simples, mais très utiles comme un appareil pour ouvrir des bocaux, des assiettes antidérapantes ou un gobelet. Dans la salle de bain, des cabines de douche avec une robinetterie qui sert également de barre pour se lever, des robinets à ailettes et des petits accessoires pour se laver les pieds, le dos ou se coiffer. Lorsque l'on manque de souplesse, difficile de débrancher des appareils électriques. Là encore, une solution existe : un rehausseur qui permet de disposer d'une prise à 80 cm du sol. Un dispositif qui utilise un détecteur de mouvement pour allumer la lumière lors des réveils nocturnes est tout aussi ingénieux. TF1 | Reportage J.P. Féret, J.F. Drouillet