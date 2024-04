Seniors : qui paie l'adaptation du logement ? Le 13H à vos côtés

"Je suis amie avec un couple de personnes âgées de 82 et 84 ans. Ils sont locataires d'un appartement possédant une baignoire. Ils ont de plus en plus de difficulté à l'enjamber. Une demande a été faite, sans réponse. Que peuvent-ils faire ? Quels sont les recours ?", demande Françoise. En principe, quand on est locataire, on a le droit de faire librement des travaux d'aménagement. En revanche, pour des travaux de transformation du logement, il faut l'accord écrit du propriétaire. À défaut de cet accord, celui-ci peut exiger la remise en état à votre frais quand vous allez quitter le logement. Il faudra donc l'autorisation écrite du propriétaire, même si une loi de 28 décembre 2015 a assoupli un peu les règles pour les travaux d'adaptation pour une perte d'autonomie ou un handicap. La liste des travaux concernés par ce dispositif est disponible sur le site anil.org. Si les travaux sont à la demande des locataires, ils sont donc à leurs frais. Mais depuis le 1er janvier dernier, l'aide "MaPrimeAdapt" peut prendre en charge en partie les travaux d'adaptation de votre logement. T. Coiffier