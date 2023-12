828 mètres à mains nues : l'exploit de deux Français sur le plus haut gratte-ciel du monde à Dubaï

Si vous avez le vertige, attention, ces images ne sont pas pour vous. Juste avant la COP 28, voici les images de l’exploit vertigineux réalisé par deux Français : l’ascension en cordée du Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, à Dubaï, pour alerter sur le réchauffement climatique. À l’assaut, Alexis Landot d’abord, un prodige de 23 ans. Il a fait ses armes sur des immeubles de la Défense, en région parisienne, de Pologne, d’Espagne. Cette fois, il affronte une surface invisible, ultra-physique et brûlante. Comme à chaque fois, pour garder à la fois sa décontraction et sa concentration, il décide de ne rien ressentir. À ses côtés, son mentor, la légende. À près de 200 reprises, Alain Robert a mérité son surnom de "French Spiderman", en escaladant les gratte-ciel les plus emblématiques de la planète. Doigts et orteils fichés dans les plus petites fentes, il avait déjà vaincu l’édifice pourtant lisse comme un miroir en 2011. Il y revient à 61 ans. Neuf heures de lutte pour conquérir le sommet et enfin toucher le ciel. Après quoi, les globe-trotters sont devenus des Terriens et rentrés chez eux : Paris pour l’un, Bali (Indonésie) pour l’autre… seuls points de chute de ces funambules. TF1 | Reportage O. Santicchi, B. Chastagner