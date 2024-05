Sensations au sommet

Dans des paysages himalayens à couper le souffle, mais sans oxygène et d'une seule traite avec pour seul bagage leur sac à dos, voilà comment Charles Dubouloz et Symon Welfringer, qui se filment mutuellement, sont partis à la conquête du Hungchi, au Népal, par une face inexplorée. Un mois d'expédition, sept jours de marche, juste pour atteindre le pied de la voie. Puis trois jours d'ascension dans la solitude la plus totale. Une quête presque hors du temps : "Il reste des endroits où l'homme n'a jamais mis les pieds. Et cette face ouest du Hungchi fait partie des endroits où personne n'est jamais allé". Comme Neil Armstrong et Buzz Aldrin finalement. À 7 000 mètres d'altitude, des petits pas qui font figure de bonds de géant pour ces alpinistes français. TF1 | Reportage S. Millanvoye, V. Christophe