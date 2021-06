Sensations fortes en sulky pour les résidents d’un Ehpad de l’Allier

Boléro, l'ex-cheval de course, est lancé à plus de 35 km/h et derrière lui, Monique, 87 ans, embarquée à vive allure et tout sourire sur la piste de l'hippodrome de Vichy. Cette folle aventure a d'abord commencé dans l'écurie. Une combinaison et des protections, il n'en faut pas plus pour se préparer à découvrir le champ de courses. Qu'il marche avec une canne ou qu'il soit en fauteuil roulant, qu'importe. Les résidents les plus intrépides ont tenté cette expérience exceptionnelle avec un plaisir communicatif. Après une année compliquée et faite de restrictions, les équipes de l'Ehpad "Les Campellis" avaient à cœur de leur offrir un moment unique. Margaret, 94 ans, est la doyenne du jour. La dizaine de minutes passée sur la piste semble pouvoir se passer de commentaire : "ça me fait plaisir, ça me fait comme une envie de pleurer". Des souvenirs et des sourires, ce sont sans doute le plus beau des paris gagnants.