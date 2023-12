Sensations fortes... sous un toit !

Cris de joie ou cris d'effroi, difficile à dire. Projetés à 80 km/h droit vers le toit, ce groupe d'adolescents est pris d'un frisson. Mais pas de panique, ces manèges ont été bridés 20 mètres de hauteur maximum pour éviter toute collision. C'est l'un des nombreux défis logistiques qu'a dû relever Sam Paillon, le responsable. Une cinquantaine de stands et de manèges répartis sur presque 20 000 mètres carrés, bienvenue dans la plus grande fête foraine couverte d'Europe. "On est en sécurité, on n'est pas dans le froid... surtout que les enfants, ils veulent faire tous les manèges", rapporte une cliente. Et notamment le fameux "Play Ball", où nous retrouvons Sam, cette fois, aux manettes. Et dans cette attraction à l'ancienne, tout est manuel. Dans sa famille, on est forain depuis cinq générations. Alors, jouer avec nos nerfs, il a ça dans le sang. Le prix de ces sensations fortes en intérieur : 31 euros le pass pour tous les manèges adultes, quinze euros pour les moins de huit ans. TF1 | Reportage J. Garrel, D. Laborde