Sensations fraîches : le canyoning hivernal

On pourrait croire que c'est une randonnée classique dans la neige. Sauf qu'un groupe en combinaisons étanches s'apprête à se jeter dans l'eau glacée d'un canyon enneigé. Après 30 minutes de marche, c'est parti pour le grand saut. S'enchaînent les glissades, les sauts ... Jusqu'à se laisser entièrement immergé dans l'eau. Un participant nous raconte : "On ne se balade jamais dans un canyon, donc déjà, ce côté-là est quand même assez cool. Puis, il y a un paysage qui est assez pas mal puisqu'on voit toutes les falaises, on ne sait pas trop vers quoi on s'engage, donc ça produit une vraie adrénaline". Ce n'est pas toujours évident pour les novices. À 1 400 mètres d'altitude, le froid fini par rattraper les aventuriers du jour. Pour 50 euros, c'est 2h30 de sortie. L'activité s'achève sur un ultime saut pour les plus téméraires. Un sport d'hiver insolite pour les amateurs de sensation forte et de nouveauté. De quoi découvrir la montagne autrement. TF1 | Reportage S. Petit, M. Larradet