Le sentier Blanc-Martel, le chemin vers le paradis !

Le sentier mythique de Blanc-Martel attire tous les férus de randonnée venus du monde entier. Le circuit s'enfonce dans la gorge et permet des haltes pour s'offrir un paysage beau à couper le souffle. Lorsqu'on se rapproche du lit de la rivière, les falaises qui la surplombent enchantent les visiteurs. Enfin, après des virages, on arrive sur une plage de galets et on peut s'offrir une baignade bien méritée dans les eaux fraîches du Verdon.