"Sept ans de réflexion" à découvrir au théâtre des Bouffes Parisiens

La comédie a été portée à l'écran dans les années 50 et est devenue célèbre grâce à Marilyn Monroe. La pièce adaptée "Sept ans de réflexion" est jouée par Guillaume de Tonquédec et Alice Dufour. Elle raconte la vie d'un éditeur marié, se retrouvant seul pendant les vacances, et qui fait la connaissance de sa voisine. Une pièce de théâtre à découvrir aux Bouffes Parisiens. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.