Sept balcons s'effondrent à Antibes : les habitants "choqués, mais pas étonnés"

Les sept balcons se sont effondrés les uns après les autres comme des dominos. Dimanche soir, 29 personnes ont dû être évacuées. "On a entendu un boom et après un boom en continu" ; "je pensais que c'était juste un appartement qui s'était écroulé", rapportent des résidentes. Sur place, le syndic dit ne pas comprendre ce qui s'est passé dans cet immeuble des années 70. "On nous a jamais signalé des problèmes au niveau des balcons", explique Stéphane Girier. Pourtant, ce lundi matin, les habitants de l'immeuble affirment tout le contraire. Pour preuve, une résidente nous montre des photos où on voit les infiltrations d'eau de la terrasse du 7e étage. Depuis sept ans, elle écrit des courriers au syndic. Au moment de l'effondrement, il n'y avait personne ni sous, ni sur les balcons. Aucun blessé n'est à déplorer. Un résident a passé la nuit dans une salle communale. Il ne sait pas quand il pourra rentrer chez lui. Des expertises sont en cours dans l'immeuble et les bâtiments voisins, 300 habitants vivent dans cette résidence. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guérard, C. Napoli