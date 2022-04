Sept Bugatti exceptionnelles réunies à Molsheim

C'est un mythe, une légende et la marque de tous les superlatifs. Pour la première fois au monde, les sept Bugatti Type 101 ont été réunies et exposées au public. Une œuvre d'art automobile d'un bleu profond avec un intérieur en cuir cousu main a été produite en 1961. Entre 1951 et 1965, seulement sept Bugatti Type 101 ont été assemblées. Un même châssis, mais des esthétiques différentes selon chaque modèle. Ce sont des voitures considérées comme les dernières d'une époque après la reprise de l'usine par Rolland, le fils d'Ettore Bugatti. "C'est extraordinaire de voir toutes ces formes qui sont magnifiques", "On est émerveillé comme des enfants", racontent des admirateurs. Quatre d'entre elles ont été prêtées pour l'occasion. Certaines ont même traversé l'Atlantique. Les trois autres appartiennent déjà au musée de l'Automobile de Mulhouse. Ce sont des voitures à manipuler avec grand soin. A noter que le musée national de l'Automobile de Mulhouse compte près de 500 voitures, pour la plupart issues de la célèbre collection Schlumpf. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings