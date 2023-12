New York : sept étages s'effondrent... sans faire de victime

L'immeuble s'est effondré comme un château de cartes. En quelques secondes seulement, la chambre d'un enfant s'est retrouvée dans le vide. Tous les appartements à l'angle de ce bâtiment en briques ne semblent tenir qu'à un fil. Une scène de panique a eu lieu dans les rues du Bronx à New York lundi après-midi. Une caméra de vidéosurveillance a enregistré l'effondrement. Un bus scolaire disparaît dans la fumée. À cette heure-là, le quartier est très fréquenté. Une trentaine de personnes habitait ces appartements. Après des heures de recherche dans les gravats, aucune victime selon les pompiers, seulement deux blessés légers. Les occupants de l'immeuble ont été relogés dans une école à proximité. Une enquête doit déterminer les causes de l'effondrement de cet immeuble datant de 1927 et dont la façade était en rénovation. Il y a trois ans, une inspection avait révélé plusieurs briques fissurées et une structure générale de plus en plus instable. TF1 | Reportage I. Bornacin