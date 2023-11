Sept maires sur dix victimes d'incivilités

C'est la première fois qu'il revient ici, depuis ce qu'il qualifie d'agression. C'était vendredi dernier, le maire avait des reproches à formuler à un agent municipal, l'échange à très mal tourné. Pas d'atteinte physique, mais à cause du choc psychologique, le maire est hospitalisé le soir. Sa mésaventure est le symbole, selon lui, d'un climat de plus en plus difficile pour les élus. "On ressent certaines irritations, et les premiers à supporter évidemment ce désordre aujourd'hui, ce sont les élus locaux", témoigne Dominique Brunet, maire (SE) de Verrières (Vienne). Ces agressions font régulièrement la Une de la presse locale. À Saint-Brevin (Loire-Atlantique), le maire a même démissionné en mai dernier. Sa voiture et son domicile avaient été incendiés à cause d'un projet de centre pour migrants. À Magnières (Meurthe-et-Moselle), Édouard Babel avait été roué de coups, car il a voulu interrompre un anniversaire trop bruyant. En 2023, le ministère de l'Intérieur avait recensé 2 387 atteintes aux élus. Les maires réclament une meilleure protection. Le gouvernement a déjà annoncé plusieurs mesures. TF1 | Reportage B. Augey, C. Madronet, P. Schely