Sept mois après les intempéries, une vallée au ralenti

En plein cœur de la campagne corse, tout en haut de la vallée de la Restonica, Théo accueille toujours les clients dans sa buvette depuis 50 ans. Pourtant, il doit désormais compter sur l'aide d'un ami pour être ravitaillé. Ce qui a bouleversé leur vie, c'est cette tempête du 4 novembre dernier, qui a tout emporté sur son passage. Sept mois plus tard, la route est toujours ravagée. Le seul accès possible est ce petit sentier balisé. Il faut désormais compter deux heures 30 de marche, contre 20 minutes en voiture pour remonter la vallée. Cette situation fait surtout le malheur de Claire et de son père, Jean-Paul. Dans la bergerie où ils fabriquent et vendent leur fromage chaque été, il ne reste plus que leurs photos. Pour la première fois, depuis qu'elle est née, la jeune bergère n'a pas pu monter début mai dans la vallée, avec ses 160 brebis et sa quarantaine de chèvres. Elle doit désormais fabriquer ses fromages loin de sa bergerie, sans pouvoir les vendre directement aux touristes. Chaque année, 90 000 personnes se rendent dans la Restonica, le poumon économique de la ville de Corte. TF1 | Reportage L. Gelabert, L. Lassalle