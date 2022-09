S'équiper malin pour alléger la facture

Chaque matin, le rituel pour Otto Eyok est de rallumer toutes les multiprises qui alimentent ses équipements électriques. Un moyen de baisser la facture d'électricité de 80 à 100 euros l'année. Il utilise également un minuteur pour son box Internet. Ce type de programmateur coûte en moyenne dix euros. Depuis quelque temps, il diminue aussi drastiquement sa consommation d'eau. Les robinets de sa maison sont équipés d'un "mousseur" qui réduit le débit de moitié. On peut compter 50 à 60 euros d'économie par an. Et cela, ne coûte que trois euros en moyenne en magasin spécialisé. Mais la dépense la plus coûteuse dans un logement est le chauffage. Il existe une panoplie de petits équipements pour isoler la maison. En plus des boudins de porte, il y a aussi le "ressort" de porte. Pour les fenêtres, vous pouvez opter pour des joints ou des films isolants anti-froid coûtant une quinzaine d'euros. Le plus coûteux, ce sont les rideaux thermiques qui s'élèvent à 27 euros. Tous ces équipements vont nous permettre de baisser d'un ou deux degrés notre chauffage d'après Delphine Baillon, animatrice énergie chez Agence locale de l'énergie et du climat à Lyon (Rhône). TF1 | Reportage T. Leproux, L. Gorgibus , E. Fauret