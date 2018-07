Quel sera le tube de l'été 2018 ?

Les vacances sont là. Nous vous avons donc concocté une sélection de tubes pour rythmer votre été. Parmi eux, il y a "La Cintura" d'Alvaro Soler, "Damn, dis-moi" de Christine and the Queens, l'incontournable "Dura" de Daddy Yankee ou encore "One Kiss" de Dua Lipa et Calvin Harris. Plus d'une dizaine de chansons prétendent au podium. Laquelle sera sacrée meilleur tube de l'été 2018 ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.