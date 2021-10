Serge Lama : le chanteur de retour, mais en librairie

Tristesse et amertume, Serge Lama renonce à la tournée d'adieu qu'il devait faire partout dans le pays. Un grave problème à la jambe l'empêche de rester debout longtemps. Alors, pour son public, il a voulu un livre où des tableaux de maîtres accompagnent ses chansons. "On m'a proposé ce projet à la fois de biographie et puis de rapport avec l'art. Ça m'a plu et je me suis lancé dans cette aventure avec le sourire et avec beaucoup de joie", raconte le chanteur. Chaque toile illustre à sa façon un de ses textes. Et ils se racontent aussi à travers de très nombreuses photos personnelles. Le souhait de Serge Lama, arriver à faire un concert un jour à Paris pour fêter ses 60 ans de carrière.