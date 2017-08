Elle serait la plus sauvage, la plus majestueuse des calanques. La calanque d’En Vau à Cassis a des falaises calcaires plongeantes dans la Méditerranée. Mais En Vau et les calanques sont un environnement fragile qu’il faut protéger, avec une biodiversité unique. Mais le joyau se mérite, pour y arriver, il faut marcher plus d’une heure.