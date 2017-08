Située dans le sud de l’Ardèche, Chambonas est une ville chargée d’histoire. Entourée de vignes, d’oliviers et de châtaigniers, il faut emprunter un petit pont médiéval de 135 mètres de long et de 2 métres 50 de large. La ville dispose également de deux autres richesses architecturales : l’église romane et le château médiéval.