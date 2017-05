Série golfe du Morbihan : à la rencontre des Vieilles voiles de Rhuys  

C'est la première sortie de l'année pour le Père Daniel, dans le golfe du Morbihan, embarcation membre des Vieilles voiles de Rhuys. Une bande de copains, réunis en association, soudés par leur passion des bateaux. Chaque mardi de l'année, cette dizaine de retraités se retrouvent ainsi au chantier afin de prendre soin des esquifs. Passionnés de toujours ou non, à coup d'huile de coude et d'entraide, on retape, on repeint, on partage.