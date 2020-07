Série "les bons produits du Sancerrois" (1/4) : à la découverte de Sancerre, un village berrichon à renommée internationale

Posé sur son python, Sancerre agit comme un aimant. Des touristes du monde entier y viennent pour l'Histoire. La Maison de la géologie, qui fait sa particularité, va ouvrir avec trois mois de retard à cause de la pandémie de Covid-19. Tour des Fiefs, vignes, atelier de stylisme... partons le temps d'une journée à la découverte de tout ce qui constitue le patrimoine de ce village à renommée mondiale.