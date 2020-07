Série Sancerre (2/4) : à la découverte du savoir-faire d'une famille de viticulteurs

À Sancerre (Cher), le travail dans les vignes bat son plein. Chez les Fouassier, l'heure est à l'accolage pour des vendanges prévues fin août. Dans ce domaine, la vigne est une affaire de famille. Elle est menée de façon artisanale et la majorité du travail est réalisée manuellement. La biodynamie s'est également imposée chez eux pour préserver leur terroir. L'histoire de Sancerre et de ses vins fins se transmet dans les caves et les vignes, mais aussi de vendanges en vendanges. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.